Einbruch in Wohnhaus -Tresor entwendet

In der Ortslage Kinheim kam es in der vergangenen Nacht in der Zeit zwischen dem 19.12.2021, 23:45 Uhr und dem 20.12.2021, 02.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Anwesen in der Burgstraße.

Der / die Täter gelangten hierbei durch Aufhebeln eines höher gelegenen Erdgeschossfensters in das größere Wohnanwesen. Hier durchwühlten Sie mehrere Räume nach Diebesgut. Außerdem brachen der / die Täter einen größeren Tresor aus der Wand und entwendeten diesen komplett. Der Gesamtschaden liegt im unteren fünf stelligen Bereich.

Hinweise werden an die Polizei in Bernkastel-Kues unter Telefon 06531 / 95270 oder per mail an PIBernkastel-Kues@polizei.rlp.de erbeten.



