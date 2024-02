Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum von Mittwoch, den 21.02.2024, 22.00 bis Donnerstag, den 22.02.2024, 11.00 Uhr drangen Unbekannte in ein Wohnhaus im Ortsteil Schloßheck, Straße „Auf der Steinkaul“, ein.

Symbolbild Foto: dpa



Ersten Feststellungen nach wurde nichts entwendet.



Zeugen, die im Tatzeitzeitraum oder den Tagen zuvor im Ortsteil Schloßheck verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, dies der Polizeiinspektion Prüm zu melden, Tel.: 06551-9420 oder per Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de.



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.: 06551-9420

Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell