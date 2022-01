Einbruch in Wohnhaus

Am 04.01.2022, zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr, wurde in Zell, Stadtteil Barl, Straße von Crepy, in ein Wohnhaus eingebrochen.

Unbekannte Täter schlugen auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes eine Glasscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Die Täter entwendeten Uhren, Schmuck sowie Bargeld in dreistelliger Höhe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zell unter Tel: 06542-98670.



