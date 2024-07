Mehren

Einbruch in Tomatenfarm Mehren – Lkw transportierte das Diebesgut

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

In der Nacht von Freitag, 19.07.2024 auf Samstag, 20.07.2024 brachen bislang unbekannte Täter in den Gartenbaubetrieb „Gemüseland Vulkaneifel“ in Mehren, auch „Tomatenland“ oder „Tomatenfarm“ genannt, ein und entwendeten dort eine hohe Anzahl an Gemüsekisten.