Gillenfeld

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Bislang unbekannte Täter hebelten am 10.08.2024 im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 20:10 Uhr in Gillenfeld in der Straße „Im Brühl“ die Wohnungstür zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf und verschafften sich somit Zutritt zum Inneren.