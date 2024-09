Malbergweich

Einbruch in Malbergweich

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Unbekannte Täter verschafften sich am Montag, 16.09.2024, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16.57 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Haus in Malbergweich, Ortsteil Staffelstein.