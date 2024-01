Einbruch in leerstehendes Wohngebäude

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa



Beim Breitwiesental handelt es sich um ein abgelegenes Wohngebiet an der B51 in Höhe der Fa. Tesla in Dausfeld.

Zugang wurde sich über eine Eingangstür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes beschafft. Ob etwas aus dem Wohngebäude entwendet werden konnte, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.



Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm (Tel.: 06551/9420 oder E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de) zu melden.



