Einbruch in Lagerhalle

In der Nacht vom 14.06.2024 auf den 15.06.2024 drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle im Industriegebiet zwischen Oberbettingen und Niederbettingen ein.

Hierbei entwendeten die Täter eine größere Menge von Edeldraht-Spulen.

Der Schaden der entwendeten Spulen beläuft sich auf ca. 7000,00 EUR.

Die gestohlenen Gegenstände müssen durch den / die Täter mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Zeugen, die Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, auch in den Vortagen der Tat, gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Daun in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592-9626- 0

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.daun



