Wittlich

Einbruch in Einfamilienhaus in Wittlich

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Am Freitag, den 24.05.2024, brachen in der Zeit zwischen 12.00 und 19.00 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Wittlich, Zur Philippsburg, ein.