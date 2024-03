Sehlem

Einbruch in Einfamilienhaus in Sehlem

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am 28.03.2024 brachen in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 20.45 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ortsrandlage in Sehlem, „In der Thält“, ein.