Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 01:01 Uhr

Eckfeld

Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag, 31.10.2020 im Zeitraum zwischen 17:50 und 19:30 Uhr, nutzten unbekannte Täter die kurzzeitige Abwesenheit der Eigentümer aus und drangen in ein Wohnhaus in der Straße `Im Oberdorf` in Eckfeld ein.