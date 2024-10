Einbruch in einen Baucontainer

Anzeige

10.2024), 16.00 Uhr bis Montag (28.10.2024), 7:30 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer auf einer Baustelle in Kleinlangenfeld ein.



Hierbei wurde ein im Innenraum befindlicher Vibrationsstampfer entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 2000EUR.



Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551/942-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell