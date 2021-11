Einbruch in ein Einfamilienhaus in Niederweis

Am Mittwoch, den 17.11.2021 kam es zwischen 07:10 und 14:50 Uhr in Niederweis, Wohngebiet „Im Ixenfeld“ zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt zum Wohnhaus. Neben mehreren Schmuckstücken wurde Bargeld entwendet. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg in Verbindung zu setzen.



