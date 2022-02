Einbruch in das Gemeindehaus in Ammeldingen bei Neuerburg

Ammeldingen bei Neuerburg (ots) – In der Nacht zum 05.02.2022 wurde die Polizeiinspektion Bitburg von einem Augenzeugen über einen aktuell stattfindenden Einbruch in das Gemeindehaus in Ammeldingen bei Neuerburg in Kenntnis gesetzt.