Einbruch in Dachdeckerbetrieb in Prüm – Hinweise erbeten

In der Nacht von Donnerstag 07.12.2023 auf Freitag, 08.12.2023 wurde in das Firmengebäude eines Dachdeckerbetriebes in Prüm eingebrochen.

Die Täter entwendeten mehrere Rollen Kupfer und Werkzeug. Da die Rollen groß und schwer sind, ist anzunehmen, dass die Täter mindestens zu zweit waren und ein größeres Fahrzeug nutzten.



Hat jemand in der Nacht im Gerberweg auffällige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise zur Tat geben?



Die Polizei bittet um Mithilfe der Bürger. Tel.: 06551-942-0 oder via Email an pipruem.dgl@polizei.rlp.de



