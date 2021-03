Einbruch in Bauwagen der KiTa Neidenbach

In der Zeit von Freitag, 19.03.2021 bis Montag, 22.03.2021 wurde in den Bauwagen im Außengelände der Kindertagesstätte Neidenbach eingebrochen.



Der/die unbekannten Täter schlugen zwei Scheiben an dem Bauwagen ein und entwendeten anschließend eine Kabeltrommel.

Hinweise zur Tat und den Tätern bitte an die Polizei Bitburg unter Tel. 06561-96850.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de



