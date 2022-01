Einbrecher im Mülheimer Industriegebiet unterwegs, Zeugen gesucht

Einzelheiten zu Diebesgut und Tatverdächtigen können derzeit noch nicht genannt werden. Die Ermittlungen dauern an.



Weiter wurde bekannt, dass es in der Gartenkolonie „Untere Kordel, Andel“ am Sonntagnachmittag zu Einbrüchen in 2 Gartenlauben kam.



Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bernkastel zu melden.



Tel.: 06531-95270 oder pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de



Polizeiinspektion Bernkastel



Telefon: 06531-95270

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de



