Ein neuer Bezirksbeamter für Daun, Kirchweiler und Hinterweiler

Er tritt damit die Nachfolge von Polizeioberkommissarin Anke Nielen an.

Polizeihauptkommissar Lamberty ist im Jahr 1989 in den Polizeidienst eingetreten und war vor seinem Wechsel in den Bezirksdienst im Wechselschichtdient tätig. Aufgrund der langjährigen Diensterfahrung bei der PI Daun kennt er die Besonderheiten im Dienstgebiet. Seinen neuen Aufgaben blickt er freudig und gespannt entgegen. Vor allem der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie mit den verantwortlichen Netzwerkpartnern liegen ihm am Herzen.

Die Polizeiinspektion Daun ist rund um die Uhr erreichbar. Markus Lamberty ist telefonisch unter der Nummer 06592/9626-40 und nach vorheriger Absprache persönlich erreichbar.

Bei der PI Daun sind vier Bezirksbeamten-Stellen eingerichtet: je eine für den Bereich Daun Stadt, Daun-Land, Kelberg und Hillesheim.



