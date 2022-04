Ehrung einer Bürgerin für außergewöhnliche Zivilcourage

Das Polizeipräsidium Trier dankt in Person von Polizeirat Mike Thull als Leiter der Polizeiinspektion Bitburg Frau Daria Göbel für ihr herausragendes Engagement und ihre Zivilcourage anlässlich eines Unglücksfalles am 25.02.2022. Die 25-Jährige Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Bitburg vernahm an diesem Tag gegen 04:30 Uhr den Alarm eines Rauchmelders in der gegenüber ihrer Wohnung liegenden Wohnung.

Bitburg (ots).



Die 25-Jährige Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Bitburg vernahm an diesem Tag gegen 04:30 Uhr den Alarm eines Rauchmelders in der gegenüber ihrer Wohnung liegenden Wohnung. Sie verständigte daraufhin die Polizei, die die Feuerwehr alarmiert. Anschließend öffnete Frau Göbel den zur Hilfe eilenden Beamten der Polizeiinspektion Bitburg die Hauseingangstür und führte diese zur betreffenden Wohnung. Bereits im Treppenhaus war Brandgeruch wahrnehmbar.

Da die Wohnungstür nach erfolglosem Klingeln, Klopfen und Rufen nicht geöffnet wurde, musste sie durch die Beamten gewaltsam geöffnet werden. Der Wohnungsinhaber konnte trotz starker Rauchentwicklung und eingeschränkter Sicht schlafend angetroffen werden. Er erlitt eine Rauchgasintoxikation und musste medizinisch versorgt werden. Brandursächlich waren Lebensmittel, die sich auf dem heißen Herd entzündet hatten.

Nur durch das aufmerksame und sofortige Handeln von Frau Göbel konnte eine Brandausbreitung verhindert und eine schwerwiegende Körperschädigung zum Nachteil des Wohnungsinhabers verhindert werden.



Anlässlich ihres vorbildlichen Verhaltens dankt der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Trier, Herr Friedel Durben, Frau Daria Göbel ausdrücklich und hebt die Bedeutung von Zivilcourage für das gesellschaftliche Miteinander hervor. Die #BitBürgerpolizei schließt sich diesem Dank an und begrüßt die Hilfe aufmerksamer und engagierter Bürgerinnen und Bürger zur gemeinsamen Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.



