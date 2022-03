E-Bike entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten vermutlich in der Nacht vom 26.03.2022 auf den 27.03.2022 das E-Bike, welches auf einem Grundstück in der Straße „Roter Sandberg“ in Prüm abgestellt war.

Zeugen, die Hinweise zur Tat/zu Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.: 06551-9420

E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de

