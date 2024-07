Dreister Diebstahl einer Geldtasche auf dem Aldi-Parkplatz

Wie der Polizei Bernkastel-Kues erst heute bekannt wurde, ereignete sich bereits am Dienstag, 09.07.2024, gegen 14 Uhr ein Diebstahl auf dem Parkplatz des Aldi in der Cusanusstraße in Kues.

Anzeige



Eine Kleingruppe, bestehend aus beeinträchtigen Personen sowie deren Betreuer-/innen, luden Lebensmittel für deren Ferienzeit in einen Transporter ein. Eine schwarze, größere Banktasche, wurde hierfür kurz in den Einkaufswagen abgelegt. Als man fertig mit Beladen war, befand sich diese Tasche plötzlich nicht mehr in dem Wagen.

Tragisch war insbesondere die Tatsache, dass es sich bei dem hohen dreistelligen Betrag um die Barmittel handelte, welche die Hilfsorganisation für beeinträchtige Menschen aus dem Raum Trier benötigte, um die Ferienfreizeit zu finanzieren.

Wer zur genannten Zeit dort Beobachtung gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bernkastel-Kues zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Tel.: 06531/9527-0

Mail: pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell