Stadtkyll

dreiste Diebin gibt sich als Caritas Mitarbeiterin aus

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 03. April 2021 ------------------------------------------------------------ Stadtkyll (ots) – Am Nachmittag des Ostersamstag, 03.04.2021 klingelt eine ca. 30 Jahre alte Frau mit schwarzen, schulterlagen Haaren bei einer Seniorin in Stadtkyll an der Haustür und gibt sich (fälschlicher Weise) als Mitarbeiterin der Caritas aus.