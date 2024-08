Dreis-Brück: Polizei sucht Zeugen nach möglicher Verkehrsgefährdung

Am gestrigen frühen Nachmittag meldeten Zeugen einen Autofahrer, der seinen PKW, einen VW-Golf mit auswärtigem Kennzeichen, auf der K 59 in der Ortslage Dreis-Brück bzw.

auch vor der Ortschaft, in auffälliger Weise steuerte. Es wurde berichtet, dass dieser mehrfach, insbesondere in Kurven, gefährlich weit auf die Gegenspur geraten sei und andere Autofahrer abbremsen mussten oder, um eine Kollision zu verhindern, auf den Bürgersteig ausgewichen seinen.

Die Polizei Daun sucht Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die gestern einen solchen Vorgang beobachtet haben oder selbst beteiligt waren, 06592-9626-0.



