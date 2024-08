Drei Einbrüche in Hotels entlang der Mittelmosel

Bernkastel-Kues, Kröv, Mülheim an der Mosel (ots) – In der Nacht von Dienstag, 13.08.2024 auf Mittwoch, 14.08.2024 kam es in der Robert-Schuman-Straße in Kröv, der Schanzstraße in Bernkastel-Kues und in der Hauptstraße in Mülheim an der Mosel zu Einbruchsdiebstählen in drei Hotels.