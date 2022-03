Landscheid

Dieseldiebstahl

Im Tatzeitraum Freitag, 18.03.2022, 16:30 Uhr bis Montag, 21.03.2022, 08:15 Uhr wurden auf zwei, räumlich nah beieinanderliegenden Baustellen an der L 60 in Landscheid aus drei Baumaschinen insgesamt ca. 650 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter 06571/9260 mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.