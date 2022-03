Dieseldiebstahl

Im Tatzeitraum Freitag, 04.03.2022, 16:30 Uhr bis Montag, 07.03.2022, 07:30 Uhr wurden auf einer Baustelle zur Erschließung des Neubaugebietes „In der Spitz“ in Wittlich-Dorf aus einem Bagger ca. 150 Liter Diesel entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter 06571/9260 mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

Wittlich (ots).



Im Tatzeitraum Freitag, 04.03.2022, 16:30 Uhr bis Montag, 07.03.2022, 07:30 Uhr wurden auf einer Baustelle zur Erschließung des Neubaugebietes „In der Spitz“ in Wittlich-Dorf aus einem Bagger ca. 150 Liter Diesel entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich unter 06571/9260 mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571-9260

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell