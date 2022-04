Diesel entwendet

Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die in der besagten Zeit auf

dem Rastplatz bzw. auf der BAB 60 Beobachtungen gemacht haben, die

mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich mit

der Polizei Bitburg, Tel.: 06561-96850 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf Twitter: #BitBürgerpolizei



