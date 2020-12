Archivierter Artikel vom 07.11.2020, 19:40 Uhr

Im Tatzeitraum von Mittwoch, dem 04.11.2020, gegen 17:30 Uhr bis Freitag, dem 06.11.2020, gegen 08:00 Uhr kam es auf einer Baustelle in Jünkerath, Auf dem Werth, Nähe der Lidl-Filiale, zu einem Diebstahl von zwei Baggerlöffeln.

Die beiden Baggerlöffel wurden von einem PKW-Anhänger entwendet. Dabei hatte der eine Baggerlöffel ein so hohes Gewicht, dass zur Tatausführung mindestens von zwei Tätern ausgegangen werden kann.



Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm (06551/9420, pipruem.dgl@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



