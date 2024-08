Diebstahl von zwei Handys, Täter gesucht

Am 12.08.24 kam es im Zeitraum zwischen 18:00 und 19:00 Uhr vor dem Edeka-Markt in der Cusanusstraße zu einem Diebstahl von gleich zwei hochwertigen Mobiltelefonen.

Diese waren in einer grünen Papiertüte in einem Fahrradkorb eines dort abgestellten Fahrrades vergessen worden.

Als die Besitzerin zurückkehrte, war die grüne Tüte (Aufdruck „Freenet“) verschwunden.

Wer Hinweise auf den/die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Tel: 06531/9527-0

Mail: pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell