Diebstahl von Werkzeugkoffern

Am Samstag, 23.01.2021, im Zeitraum von 16:00 – 19:30 Uhr, wurde auf dem Anwesen Richelberg 1, Bleialf aus einem Transporter Werkzeug im Wert von ca. 1500 EUR entwendet. Es wurden mehrere Werkzeuge der Firma „Bosch“ entwendet, welche sich in Werkzeugkoffern befanden.

Der/die bisher unbekannten Täter stiegen in den Transporter ein, obwohl sich der Besitzer im angrenzenden Haus befand.



Mögliche Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen (evtl. mit auswärtigem Kennzeichen) oder sich auffällig verhaltenden Personen im Tatzeitraum an der genannten Tatörtlichkeit werden an die Polizei Prüm erbeten.



