Wittlich

Diebstahl von Videokameras

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am Abend des 24.10.2024 kam es zwischen 19:25 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Diebstahl an der Außenfassade einer Firma in der Gerberstraße in Wittlich.