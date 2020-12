Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 16:21 Uhr

Feststellung des Diebstahls erfolgte am 10.11.2020 im Rahmen der Streckenkontrolle durch die Straßenmeisterei.



Sachdienliche Hinweise hierzu werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551/9420

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell