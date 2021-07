Diebstahl von Mobiliar

Archivierter Artikel vom 01.06.2021, 05:40 Uhr

In der Nacht von Samstag, 29.05.2021, auf Sonntag, 30.05.2021, kam es innerhalb der Ortschaft Feusdorf zu einem Diebstahl von einem Privatgrundstück.

In der Zeit von 22 Uhr bis 12 Uhr des darauffolgenden Tages entwendeten bislang unbekannte Täter diverse Gegenstände von einem Anwesen im Sonnenweg.



Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm Tel: 06551/9420 zu wenden.



