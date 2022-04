Diebstahl von mehreren Katalysatoren

Die Tatörtlichkeiten erstrecken sich auf fünf verschiedene Autohändler.

Durch bislang unbekannte Täter wurden, vermutlich mittels Trennschleifer, an mehreren PKW´s die Katalysatoren demontiert und entwendet. Auch in dort abgestellte Container und in einen Holzschuppen erfolgten Einbrüche, aus denen weitere Katalysatoren gestohlen wurden.



Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.



Die Kriminalinspektion Wittlich bittet Zeug*Innen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht haben, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Wittlich

Telefon: 06571-95000

kiwittlich.k5@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell