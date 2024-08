Traben-Trarbach

Diebstahl von mehreren Fahrradcomputern am Brückentor in Trarbach

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Samstag, 03.08.2024, zwischen 15:15 Uhr und 16:15 Uhr, wurden am Brückentor in Trarbach von mehreren dort abgestellten E-Bikes die Fahrradcomputer durch bislang unbekannte Täter entwendet.