Jünkerath

Diebstahl von Kraftstoff

In der Nacht von Samstag, den 03.02.2024 auf Sonntag, den 04.02.2024, kam es in der Zeit von etwa 03:00-04:00 Uhr zu einem Diebstahl von Kraftstoff aus einem im Burgbering in Jünkerath geparkten Pick Up. Es ist zu vermuten, dass der Kraftstoff direkt in ein anderes Fahrzeug umgepumpt wurde.