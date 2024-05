Diebstahl von Kraftfahrzeug – PKW Opel Insignia

Am Dienstag, 21.05.2024, zwischen 23:00 Uhr und 24:00 Uhr, wurde vom Ausstellungsgelände eines Autohauses in Prüm-Dausfeld ein PKW Opel Insignia entwendet.

Aufgrund der vorliegenden Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist davon auszugehen, dass das Ausstellungsgelände durch die bislang unbekannten Täter mit zwei Fahrzeugen aufgesucht wurde. Ein helles Tatfahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinklicht dürfte sich zur Tatzeit in der Rudolf-Diesel-Straße aufgehalten haben. Ein weiteres, dunkles Tatfahrzeug befand sich ebenfalls in unmittelbarer Entfernung.



Personen, die Hinweise zur Tat oder den festgestellten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Wittlich unter der 06571 9500-0 in Verbindung zu setzen.



