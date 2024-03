Daun

Diebstahl von Holz, Stacheldrahtrollen und Dachziegeln

Durch die Eigentümerin eines Waldgrundstücks an der L28 in der Gemarkung Daun wurde am 29.03.2024 Strafanzeige wegen Diebstahls von mehreren Fichtenstämmen, Stacheldrahtrollen und neuwertigen, rotfarbenen Dachziegeln bei der Polizeiinspektion Daun erstattet.