Pantenburg

Diebstahl von Fahrrädern und einem Rasenmäher

In der Zeit vom Freitag, dem 11.06.2021, 17.00 h und Samstag, dem 12.06.2021, 10.00 h wurden in Pantenburg in der Bahnhofstraße zwei Fahrräder, ein Mountainbike Line, 24 Gang und ein Fahrrad der Marke Cube, „Aim Pro“ black´n blue, entwendet.