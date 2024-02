Diebstahl von drei Komplettradsätzen

Angegangene Fahrzeuge Foto: Polizeidirektion Wittlich

Die Radsätze waren an drei fabrikneuen SUVs montiert. Durch den Diebstahl entstand auch an den Fahrzeugen Sachschaden, so dass derzeit von einer Schadenshöhe im fünfstelligen Bereich ausgegangen werden muss.



Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm (06551/942-0 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de) zu

melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





