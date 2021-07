Diebstahl von Diesel aus Arbeitsmaschinen

Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 09:30 Uhr

In der Zeit vom 01.06.2021, 17:00 Uhr bis 02.06.2021, 07:00 Uhr wurden auf einer Baustelle am Radweg Wittlich in Richtung Altrich von zwei Radbaggern insgesamt 700 l Diesel entwendet.

Zeugen die verdächtige Beobachtungen in diesem Zeitraum an der Baustelle gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Wittlich, Tel.: 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pi.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell