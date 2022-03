Bitburg

Diebstahl von Autoreifen

In der Zeit vom Samstag, 26.03.2022, 14.00 Uhr bis Montag, 28.03.2022, 07.00 Uhr, wurden in der Ottostraße 2 in Bitburg bei einem Autohändler von einem Neufahrzeug alle 4 Reifen Continental 225/45 R 19 mit Felgen entwendet.