Rockeskyll

Diebstahl und Sachbeschädigung an Kapelle

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

In der Zeit vom 08.07.2024, 07:45 Uhr – 09.07.2024, 07:45 Uhr wurde die Kapelle in der Dorfstraße in Rockeskyll durch unbekannte Täter verwüstet.