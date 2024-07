Birresborn

Diebstahl mehrerer Alu-Profilbleche in Birresborn

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Im Zeitraum von Mittwoch 10.07.2024, 14:00 Uhr – Freitag 12.07.2024, 13:00 Uhr wurden von einer Baustelle in der Nähe des Sportplatzes in Birresborn in der Straße Im Lierchesseifen mehrere Alu-Profilbleche und zwei Kabeltrommeln entwendet.