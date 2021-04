Diebstahl eines Weidezauns

Der Zaun war bereits aufgestellt, was einen nicht unerheblichen Zeitaufwand bei der Tatausführung bedeutet.



Die Polizei fragt:



Wer hat in dem oben angegebenen Tatzeitraum entlang der Kreisstraße 74, Fahrtrichtung Nuhkopf, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge festgestellt, welche mit der zugrundeliegenden Straftat in Verbindung stehen könnten.



Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues oder jede andere Polizeidienststelle.



