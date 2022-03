Hillesheim

Diebstahl eines Rucksacks aus einem nicht verschlossenen Personenkraftwagen

Wie der Polizeiwache Gerolstein am 07.03.2022 erst mitgeteilt wurde, hatte eine 57-jährige Geschädigte aus dem Bereich der Gemeinde Blankenheim am 03.03.2022 gegen 13:00 Uhr ihren Personenkraftwagen in der Straße „Am Stockberg“ in Hillesheim abgestellt.