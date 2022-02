Kelberg

Diebstahl eines Rosenherzes von einer Grabstätte, Störung der Totenruhe

Im Tatzeitraum 05.02.2022 bis 08.02.2022 begab sich ein bisher unbekannter Täter auf das Gelände der Waldruhestätte „Schwarzenberg“ an der Bundesstraße 410 in Kelberg und entwendete dort ein an einer Grabstätte niedergelegtes Rosenherz.