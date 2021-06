Am Dienstag, den 22.06.2021, kam es zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Grünstreifen zwischen dem Gerberweg und dem Parkdeck in Prüm gegenüber des Aldi-Marktes zu einem Diebstahl eines Rasenmähers.

Bislang unbekannte Täter entwendeten den von der Stadt Prüm dort abgestellten Rasenmäher der Marke „Mulchmaster“ in dreister Manier und luden ihn wahrscheinlich dabei in ein Fahrzeug ein bzw. auf einen Anhänger auf. Der Rasenmäher war direkt neben einem orangefarbenen Sonderfahrzeug der Stadt Prüm abgestellt. Die Polizei Prüm bittet daher um sachdienliche Hinweise potentieller Zeugen.



