Diebstahl eines PKW Toyota Hilux

In Prüm, Ortsteil Dausfeld, wurde ein neuer Toyota Hilux vom Gelände eines Autohauses gestohlen.

Anzeige



Am frühen Sonntagmorgen, zwischen 01.30 Uhr und 02 Uhr, betraten mehrere Täter das Gelände des Autohauses und entwendeten den dort abgestellten Pritschenwagen.

Zeugen, welche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizei Prüm



Telefon: 06551-9420

https://s.rlp.de/PDWittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell