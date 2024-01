Wie der Polizeiwache Gerolstein jetzt erst mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am 24.01.2024 vermutlich gegen 10:20 Uhr der Diebstahl eines Pakets in Rockeskyll.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa





Der Paketlieferant hinterlegte ein Paket, welches vom Empfänger nicht unmittelbar entgegengenommen werden konnte an einer nicht einsehbaren Örtlichkeit auf dem Grundstück „Im Überecken 13“ in Rockeskyll.



Als der Empfänger dieses an dieser Stelle im weiteren Tagesverlauf abholen wollte, war es nicht mehr vorhanden.



Ein bisher unbekannter Täter dürfte sich demnach auf das Grundstück begeben und das Paket entwendet haben.



Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.



